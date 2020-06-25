2020-06-25T10:03:33+03:00
Происшествия

В Чебоксарах после аварии перевернулась "скорая", четверо пострадали

Авария произошла на Канашском шоссе
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 17.40 в среду, 24 июня, на Каншском шоссе. По предварительным данным, спецавтомобиль "скорой", в котором находили водитель и два медицинских работниника, ехал на вызов к больному с включенными спецсигналами, когда в него на полном ходу врезалась легковушка Chevrolet Lanos.

Столкновение произошло на перекрестке.

В Госавтоинспекции Чувашии сообщили подробности столкновения: "скорая" разворачивалась, когда в нее врезалась иномарка, проезжавшая на "зеленый" сигнал светофора. "Скорая" после удара опрокинулась набок, задев Nissan Tiida.

В результате этой аварии в больницу увезли четверых пострадавших - пассажирку Chevrolet, водитель спецавтомобиля и двух фельдшеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
“Для такого отдыха еще рановато”: казанцы отправились купаться, несмотря на то, что все пляжи закрыты
ВТБ запустил сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса
В Чувашии двое суток ищут пенсионера, который ушел в лес и пропал
В Казани вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и президент Татарстана Рустам Минниханов открыли отремонтированный ДК им.Саид-Галиева
КПРФ не будет выдвигать своего кандидата на выборы в президенты Татарстана 2020
Слуцкий звал его, но бразилец отказался: Стало известно о срыве перехода Вагнера Лава в "Рубин"
Стало известно, что бюст Героя Советского Союза Халила Хайруллина в Татарстане разгромили 8-летние дети
Вице-премьер России Марат Хуснуллин осмотрел маршрут будущей автотрассы Москва-Казань
«Татарстан по праву считается одним из регионов-лидеров»: Путин поздравил со 100-летием образования ТАССР
В аэропорту Казани приземлился самолет названный в честь Мусы Джалиля
В Набережных Челнах пропал 36-летний мужчина, который болен эпилепсией
В Чебоксарах после аварии перевернулась "скорая", четверо пострадали
В Казани неизвестный получил пулю в ногу, когда душил сотрудницу салона красоты
Казань примет Кубок Чемпионов по хоккею
Посевная кампания 2020 обошлась Татарстану в 25 миллиардов рублей
Украл и оставил в лесу: В Ульяновской области безработный похитил лошадь
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Татарстане: на открытом воздухе организуют почти 370 участков
В Ульяновске на три недели закрыли Императорский мост через Волгу
Депутат Госдумы Альфия Когогина заявила о необходимости увеличения числа моногородов
СМИ: "Рубин" согласовал контракт с полузащитником "Зенита"