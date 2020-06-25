В Чебоксарах после аварии перевернулась "скорая", четверо пострадали

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:03:33+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в 17.40 в среду, 24 июня, на Каншском шоссе. По предварительным данным, спецавтомобиль "скорой", в котором находили водитель и два медицинских работниника, ехал на вызов к больному с включенными спецсигналами, когда в него на полном ходу врезалась легковушка Chevrolet Lanos.

Столкновение произошло на перекрестке.

В Госавтоинспекции Чувашии сообщили подробности столкновения: "скорая" разворачивалась, когда в нее врезалась иномарка, проезжавшая на "зеленый" сигнал светофора. "Скорая" после удара опрокинулась набок, задев Nissan Tiida.

В результате этой аварии в больницу увезли четверых пострадавших - пассажирку Chevrolet, водитель спецавтомобиля и двух фельдшеров.

ИСТОЧНИК KP.RU