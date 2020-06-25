2020-06-25T09:09:14+03:00
Происшествия

В Казани неизвестный получил пулю в ногу, когда душил сотрудницу салона красоты

Пострадавшего доставили в больницу
Лика ИСАЕВА
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Мужчину госпитализировали с ранением ногиМужчину госпитализировали с ранением ногиФото: Олег УКЛАДОВ
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Нападение на сотрудницу салона красоты на улице Баки Урманче в Приволжском районе столицы Татарстана произошло 23 июня поздно вечером. К одной из девушек, когда она находилась на улице, пристал неизвестный, пытался отобрать телефон. Она поспешила зайти в салон, чтобы попросить помощи у коллег, но злоумышленник вбежал вслед за ней.

Незнакомца не испугали женщины в салоне, ни их попытки вырвать коллегу из его рук. Он начал душить девушку. На помощь пришел супруг одной из клиенток. Мужчина пытался также разжать руки неизвестного, но все было бесполезно. Тогда он сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, а когда это не остановило злоумышленника, прострелил ему ногу.

На место ЧП выезжали сотрудники правоохранительные органов и медики. Раненный мужчина госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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