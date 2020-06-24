Казань примет Кубок Чемпионов по хоккею

24 Июнь 2020 2020-06-24T20:07:31+03:00

В нем сыграют четыре обладателя Кубка Гагарина

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С 19 по 23 августа «Ак Барс» впервые проведёт в Казани предсезонный хоккейный турнир TANECO Кубок чемпионов. В матчах примут участие только обладатели Кубка Гагарина разных лет: «Ак Барс» (Казань), «Металлург» (Магнитогорск), «Салават Юлаев» (Уфа) и СКА (Санкт-Петербург).

В течение пяти дней каждая команда проведёт по три матча в групповом этапе и один дополнительный матч для определения итоговых мест на турнире. Команда, занявшая первое место, станет обладателем Кубка чемпионов.

- Принимая во внимание текущую ситуацию с распространением коронавируса, «Ак Барс» изучает варианты проведения турнира с ограниченным количеством зрителей на трибунах либо с их полным отсутствием. Прямые трансляции каждого матча TANECO Кубка чемпионов будут доступны широкому зрителю, - сообщили в пресс-службе казанского клуба..

ИСТОЧНИК KP.RU