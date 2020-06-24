24 июня в Казани Рустам Минниханов открыл “Аллею Славы работников порохового завода - ветеранов Великой Отечественной войны”

24 Июнь 2020 2020-06-24T12:56:13+03:00

Она расположена в парке имени Петрова

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 24 июня, в столице Татарстана состоялось открытие “Аллеи Славы работников Казанского порохового завода - ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов” в парке имени Петрова.

В торжественной церемонии открытия принял участие и президент Татарстана Рустам Минниханов. Он вместе с Героем Советского Союза Борисом Кузнецовым, мэром города Ильсуром Метшиным возложил цветы к мемориалу.

- 24 июня – это особая дата. В 1945 году состоялся Парад Победы. Огромные слова благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны, - отметил Рустам Минниханов.

Напомним, что во время войны Казанский пороховой завод производил стратегическую продукцию для фронта. Вместе с тем более 2 тысяч его сотрудников ушли на фронт. За доблестный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны предприятие награждено орденом Отечественной войны I степени, а звание «Труженик тыла» получили 5 448 заводчан.

ИСТОЧНИК KP.RU