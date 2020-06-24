2020-06-24T12:56:13+03:00
Общество

24 июня в Казани Рустам Минниханов открыл “Аллею Славы работников порохового завода - ветеранов Великой Отечественной войны”

Она расположена в парке имени Петрова
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: @rusminnikhanovФото: @rusminnikhanov
Изменить размер текста:

Сегодня, 24 июня, в столице Татарстана состоялось открытие “Аллеи Славы работников Казанского порохового завода - ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов” в парке имени Петрова.

В торжественной церемонии открытия принял участие и президент Татарстана Рустам Минниханов. Он вместе с Героем Советского Союза Борисом Кузнецовым, мэром города Ильсуром Метшиным возложил цветы к мемориалу.

- 24 июня – это особая дата. В 1945 году состоялся Парад Победы. Огромные слова благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны, - отметил Рустам Минниханов.

Напомним, что во время войны Казанский пороховой завод производил стратегическую продукцию для фронта. Вместе с тем более 2 тысяч его сотрудников ушли на фронт. За доблестный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны предприятие награждено орденом Отечественной войны I степени, а звание «Труженик тыла» получили 5 448 заводчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украл и оставил в лесу: В Ульяновской области безработный похитил лошадь
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Татарстане: на открытом воздухе организуют почти 370 участков
В Ульяновске на три недели закрыли Императорский мост через Волгу
Депутат Госдумы Альфия Когогина заявила о необходимости увеличения числа моногородов
СМИ: "Рубин" согласовал контракт с полузащитником "Зенита"
В Казани концентрация аммиака превысила допустимую норму в 3,5 раза
24 июня в Казани Рустам Минниханов открыл “Аллею Славы работников порохового завода - ветеранов Великой Отечественной войны”
В Татарстане поставили на рельсы опрокинувшуюся цистерну с метанолом
В Казани сгорела дача: на пожаре погиб человек
В Татарстане разбитый вандалами бюст Герою Советского Союза Халилу Хайруллину отольют в бронзе
В лаборатории КФУ запустили пилотное производство тест-систем на антитела к covid-19
В Марий Эл нашли тело пенсионерки, которая пропала в начале мая 2020 года
В Набережных Челнах директора салона красоты за поножовщину в ночном клубе приговорили к 18 годам колонии
В Чувашии открылся Центр хоккея, в котором смогут заниматься и дети с особенностями здоровья
В Казани нашли живой пропавшую Людмилу Яшунину
Жителя Чувашии, который надругался над внучкой жены, приговорили к 12 годам колонии
В Казани Минтимер Шаймиев проверил ход строительства полилингвальной школы «Адымнар»
Екатерина Кудряшова назначена региональным директором Билайн в Центральном регионе
Один погиб, другой в коме: в Татарстане рыбак обвиняется в убийстве и покушении на него
В Татарстане вандалы разгромили бюст Героя Советского Союза Халила Хайрулина
Житель Татарстана на руках вынес из горящего дома свою пожилую мать
Новым главой Минэкономразвития Марий Эл стал Станислав Крылов
Пожар в промзоне Набережных Челнов: сгорела установка по переработке жидкой резины
В Марий Эл нашли тело подростка, пропавшего 16 июня
С 16 июля из аэропорта Казани стартуют регулярные авиарейсы в Калининград