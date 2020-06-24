В Казани концентрация аммиака превысила допустимую норму в 3,5 раза
Во время забора проб воздуха в Казани 23 июня были зафиксировано повышенное содержание концентрации аммиака в воздухе. Это произошло в двух районах - Кировском и Вахитовском.
Так, выяснилось, что на Горьковском шоссе примеси аммиака оказались выше нормы на 0,2 мг/м3, то есть более, чем в 3 раза - 0,66 мг/м3. В Вахитовском районе "инспекцию" Гидрометцентра Татарстана не прошла улица Правобулачная. Там эти показатели составили 0,69 мг/м3.
Интересно, что другие показатели — по диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, сероводороду, фенолу, формальдегиду, были в течение последних суток в пределах нормы.
ИСТОЧНИК KP.RU