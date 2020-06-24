2020-06-24T12:03:37+03:00
Происшествия

В Татарстане поставили на рельсы опрокинувшуюся цистерну с метанолом

Общая площадь разлива ядовитого вещества составила 40 квадратных метров
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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В республике продолжается восстановительная операция на железнодорожной станции Заинск, где вчера, 23 июня, с рельсов опрокинулась цистерна. В ней перевозили 60 тонн ядовитого метанола. Большая его часть вылилась. Общая площадь розлива, ориентировочно, составила 40 квадратных метров.

Из Бугульмы в Заинск прибыл восстановительный поезд, и благодаря его помощи в 3.20 уже в среду, 24 июня, цистерну удалось поставить обратно на рельсы.

- Железнодорожное полотно не повреждено, задержки в движении поездов нет. Место розлива обработано абсорбентом, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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