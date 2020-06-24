2020-06-24T11:01:35+03:00
Происшествия

В Казани сгорела дача: на пожаре погиб человек

Предварительно, причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем [фото]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

Пожар в садовом обществе "Дружба-1" на территории Советского района столицы Татарстана начался поздно вечером 23 июня. Огонь заметили слишком поздно, когда пламя уже охватило весь дачный дом. Очевидцы вызвали пожарных в 23.04 .

К их приезду одноэтажное здание полыхало уже открытым пламенем. Обрушилась крыша и некоторые стены. Соседи рассказали, что в доме может находиться 39-летний хозяин участка. Но на помощь никто не звал.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Пожар потушили, общая его площадь составила 36 квадратных метров. Во время разбора сгоревших конструкций было обнаружено тело хозяина дачи.

- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
24 июня в Казани Рустам Минниханов открыл “Аллею Славы работников порохового завода - ветеранов Великой Отечественной войны”
В Татарстане поставили на рельсы опрокинувшуюся цистерну с метанолом
В Казани сгорела дача: на пожаре погиб человек
В Татарстане разбитый вандалами бюст Герою Советского Союза Халилу Хайруллину отольют в бронзе
В лаборатории КФУ запустили пилотное производство тест-систем на антитела к covid-19
В Марий Эл нашли тело пенсионерки, которая пропала в начале мая 2020 года
В Набережных Челнах директора салона красоты за поножовщину в ночном клубе приговорили к 18 годам колонии
В Чувашии открылся Центр хоккея, в котором смогут заниматься и дети с особенностями здоровья
В Казани нашли живой пропавшую Людмилу Яшунину
Жителя Чувашии, который надругался над внучкой жены, приговорили к 12 годам колонии
В Казани Минтимер Шаймиев проверил ход строительства полилингвальной школы «Адымнар»
Екатерина Кудряшова назначена региональным директором Билайн в Центральном регионе
Один погиб, другой в коме: в Татарстане рыбак обвиняется в убийстве и покушении на него
В Татарстане вандалы разгромили бюст Героя Советского Союза Халила Хайрулина
Житель Татарстана на руках вынес из горящего дома свою пожилую мать
Новым главой Минэкономразвития Марий Эл стал Станислав Крылов
Пожар в промзоне Набережных Челнов: сгорела установка по переработке жидкой резины
В Марий Эл нашли тело подростка, пропавшего 16 июня
С 16 июля из аэропорта Казани стартуют регулярные авиарейсы в Калининград