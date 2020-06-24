В Казани сгорела дача: на пожаре погиб человек
Пожар в садовом обществе "Дружба-1" на территории Советского района столицы Татарстана начался поздно вечером 23 июня. Огонь заметили слишком поздно, когда пламя уже охватило весь дачный дом. Очевидцы вызвали пожарных в 23.04 .
К их приезду одноэтажное здание полыхало уже открытым пламенем. Обрушилась крыша и некоторые стены. Соседи рассказали, что в доме может находиться 39-летний хозяин участка. Но на помощь никто не звал.
Фото: МЧС Татарстана
Пожар потушили, общая его площадь составила 36 квадратных метров. Во время разбора сгоревших конструкций было обнаружено тело хозяина дачи.
- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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