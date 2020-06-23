В Набережных Челнах директора салона красоты за поножовщину в ночном клубе приговорили к 18 годам колонии

23 Июнь 2020 2020-06-23T19:49:11+03:00

На следующий день после совершения преступления мужчина сам пришел в полицию и написал явку с повинной. Фото: Иван ВИСЛОВ

Его не пустили в заведение, и он вернулся с ножом

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В Набережных челнах 35-летнего индивидуального предпринимателя и директора салона красоты признали виновным по уголовной статье «убийство и покушение на убийство». Так как ранее мужчина уже был судим его приговорили к 18 годам колонии особого режима.

Было доказано, что ночью 22 декабря 2018 года в Набережных Челнах пьяного осужденного охрана не пустила в рестклуб «Dum Balla». При этом один из посетителей заведения оскорбил мужчину и пнул его. Между ним обидчиком и его приятелем произошла драка, которую пресекли все те же охранники.

Злоумышленник вроде ушел, но вскоре он вернулся и уже вооруженный ножом. Из мести он нанес им одному обидчику несколько ударов в живот, другому в грудь. После поножовщины преступник скрылся.

Приехавшая на место происшествия «скорая» не смогла спасти одного из раненного. Второй выжил и его госпитализировали.

Тем временем устроивший поножовщину заявился к своему приятелю в гости, где и переночевал. Утром он узнал, что находится в розыске и его фотографии размещены в соцсетях. Мужчина сам пришел в полицию и написал явку с повинной. Сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU