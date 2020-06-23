В Казани Минтимер Шаймиев проверил ход строительства полилингвальной школы «Адымнар»

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:47:37+03:00

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Сегодня, 23 июня, первый президент Татарстана, а ныне Госсоветник республики Минтимер Шаймиев вместе с мэром Казани Ильсуром Метшиным проверил ход строительства полилингвальной школы «Адымнар». Напомним, что в ней детей будут обучать на трех языках –русском, татарском и английском. Идея создания в Казани на улице Бичурина такого образовательного комплекса принадлежит Минтимеру Шаймиеву. Его строят на территории школы №165. Ее после капремонта отведут исключительно под начальные классы.

Рядом тем временем идет возведение другого здания – для старших классов, рассчитанное на 800 учеников. Также в комплекс войдут столовая с обеденным залом на 400 мест, бассейн, спортзал, гардеробы, мастерские, актовый зал на 500 мест, учебные кабинеты и библиотека. Общая площадь нового здания составляет около 14 тысяч квадратных метров.

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Там к этому дню на всех этажах завершили бетонировать стены, колонны и парапеты, а также устройство перекрытий, кровли и наружной теплотрассы. Внутри помещений рабочие уже приступили к чистовой отделке.

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

- Первый комплекс – наш первый шаг к новой форме образования. Изменения в системе образования неизбежны, их диктует время, открытость мира, и мы должны предоставить нашим детям возможность быть конкурентоспособными. Это исторический момент, - сказал в ходе проверки хода строительства Минтимер Шаймиев.

Он также отметил, что, несмотря на большой объем работ, завершить их нужно точно в срок. Напомним, первый в Татарстане полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар – путь к знаниям и согласию» должны сдать к 1 сентября. В него войдут три школы: реконструированная начальная, новая билингвальная по улице Бичурина и новая полилингвальная на улице Бондаренко, а также детские сады.

ИСТОЧНИК KP.RU