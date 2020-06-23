Жителя Чувашии, который надругался над внучкой жены, приговорили к 12 годам колонии

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:57:13+03:00

Мужчина воспользовался тем, что дома не было никого из взрослых

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В Чебоксарском районе 53-летнего местного жителя признали виновным по уголовной статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней». Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

В суде было доказано, что обвиняемый утром 23 марта 2020 года злоумышленник пьяным остался в своем доме один на один с 10-летней внучкой своей жены.

Воспользовавшись тем, что рядом из никого из взрослых больше не было и тем, что девочка в силу своего возраста не мог оказать ему сопротивления, надругался над ней.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания осужденного невменяемым не установлено. Вынесенный ему приговор пока не вступил в законную силу. В свою очередь с пострадавшей девочкой организованы психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU