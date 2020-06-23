2020-06-23T16:31:43+03:00
Происшествия

Пожар в промзоне Набережных Челнов: сгорела установка по переработке жидкой резины

Огонь захватил 100 квадратных метров кровли склада
Олег ЛУГОВОЙ
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Причина возникновения пожара устанавливается.Причина возникновения пожара устанавливается.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Днем 23 июня в промзоне БСИ Набережных Челнов загорелось складское помещение, расположенное в проезде Огнеборья.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что возгорание произошло внутри склада. При этом огонь уже распространился на кровлю здания. В течение получаса пламя удалось погасить. Погибших и пострадавших нет. Для тушения привлекались 12 пожарных машин.

- В результате происшествия сгорела пиролизная установка по переработке жидкой резины (принадлежит частному лицу) и кровля на общей площади 100 квадратных метров, также огнем была частично повреждена стена здания, - сообщили в МЧС Татарстана.

Причина пожара пока устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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