Пожар в промзоне Набережных Челнов: сгорела установка по переработке жидкой резины
Днем 23 июня в промзоне БСИ Набережных Челнов загорелось складское помещение, расположенное в проезде Огнеборья.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что возгорание произошло внутри склада. При этом огонь уже распространился на кровлю здания. В течение получаса пламя удалось погасить. Погибших и пострадавших нет. Для тушения привлекались 12 пожарных машин.
- В результате происшествия сгорела пиролизная установка по переработке жидкой резины (принадлежит частному лицу) и кровля на общей площади 100 квадратных метров, также огнем была частично повреждена стена здания, - сообщили в МЧС Татарстана.
Причина пожара пока устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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