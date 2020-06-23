2020-06-23T15:48:34+03:00
Туризм

С 16 июля из аэропорта Казани стартуют регулярные авиарейсы в Калининград

Полеты будут осуществляться два раза в неделю
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Один из авиаперевозчиков открывает в аэропорту Казани регулярные рейсы в Калининград и обратно. Улететь туда можно будет с 16 июля два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Так, из столицы Татарстана рейсы запланированы в 12.00, с прибытием в Калининград в 13.55. Обратно самолет будет отправляться по понедельникам и пятницам в 00.15, посадка в Казани в 3.45. При этом стоит учитывать, что калининградское время «отстает» от московского на один час.

Полеты по данному направлению будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-800, рассчитанных на 189 пассажиров, вплоть до 23 октября 2020 года. Билеты уже в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Авиаперелеты»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24