С 16 июля из аэропорта Казани стартуют регулярные авиарейсы в Калининград

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:48:34+03:00

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Один из авиаперевозчиков открывает в аэропорту Казани регулярные рейсы в Калининград и обратно. Улететь туда можно будет с 16 июля два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Так, из столицы Татарстана рейсы запланированы в 12.00, с прибытием в Калининград в 13.55. Обратно самолет будет отправляться по понедельникам и пятницам в 00.15, посадка в Казани в 3.45. При этом стоит учитывать, что калининградское время «отстает» от московского на один час.

Полеты по данному направлению будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-800, рассчитанных на 189 пассажиров, вплоть до 23 октября 2020 года. Билеты уже в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU