23 Июнь 2020 2020-06-23T14:38:25+03:00

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Раздача земель чиновником родственнику и знакомым закончилась в Татарстане возбуждением уголовного дела, пишет интернет-ресурс «Итиль».

Экс-главу и руководителя исполкома Чирповского сельского поселения Лаишевского района обвиняют в превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

По версии следствия, именно по указанию главы были изготовлены фиктивные выписки из хозяйственной книги о выделении участков для ведения подсобного хозяйства. На основании этих документов граждане зарегистрировали право собственности на землю. Причиненный государству ущерб составил 1,1 млн рублей. Чиновник вину признал.