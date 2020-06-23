2020-06-23T16:14:43+03:00
Происшествия

В Марий Эл нашли тело подростка, пропавшего 16 июня

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"
Лика ИСАЕВА
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С места происшествия. Фото СУ СКР Марий ЭлС места происшествия. Фото СУ СКР Марий ЭлФото: Из материалов пресс-службы
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Вечером 22 июня в поле на окраине деревни Люльпаны Медведевского района республики обнаружили тело 17-летнего местного жителя. Подросток пропал еще 16 июня, и в связи с его безвестным исчезновением проходили поисково-розыскные мероприятия.

Обнаружение тела и первоначальный осмотр на месте происшествия позволил выдвинуть версию, что смерть подростка может носить криминальный характер.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по "Убийство", - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой будет установлены причины и давность смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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