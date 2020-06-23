В Марий Эл нашли тело подростка, пропавшего 16 июня
Вечером 22 июня в поле на окраине деревни Люльпаны Медведевского района республики обнаружили тело 17-летнего местного жителя. Подросток пропал еще 16 июня, и в связи с его безвестным исчезновением проходили поисково-розыскные мероприятия.
Обнаружение тела и первоначальный осмотр на месте происшествия позволил выдвинуть версию, что смерть подростка может носить криминальный характер.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по "Убийство", - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой будет установлены причины и давность смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU
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