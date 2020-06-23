В Марий Эл нашли тело подростка, пропавшего 16 июня

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:14:43+03:00

С места происшествия. Фото СУ СКР Марий Эл Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

Вечером 22 июня в поле на окраине деревни Люльпаны Медведевского района республики обнаружили тело 17-летнего местного жителя. Подросток пропал еще 16 июня, и в связи с его безвестным исчезновением проходили поисково-розыскные мероприятия.

Обнаружение тела и первоначальный осмотр на месте происшествия позволил выдвинуть версию, что смерть подростка может носить криминальный характер.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по "Убийство", - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой будет установлены причины и давность смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU