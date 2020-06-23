В Чувашии открылся Центр хоккея, в котором смогут заниматься и дети с особенностями здоровья

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:51:15+03:00

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Во вторник, 23 июня, в Чувашии состоялось открытие регионального центра по хоккею при местном кадетском корпусе ПФО имени Кочетова. Врио главы республики Олег Николаев назвал это событие подарком местным жителям к 100-летию автономии региона.

Фото: @oanikolaev1969

- Раздевалки, сушилки, душевые, выход на лед сделаны так, чтобы удобно было заниматься спортсменам с особенностями здоровья. Команда по слеж-хоккею "Атал" сможет тренироваться в новом центре, - заметил Николаев на своей странице в социальной сети. - Кроме того, ледовая арена станет площадкой для тренировок и игр детских и юношеских команд под хоккею, любительских команд, юных фигуристов.

Известно, что центр станет структурным подразделением спортшколы олимпийского резерва №4 по хоккею.

ИСТОЧНИК KP.RU