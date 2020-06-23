В СамГУПС организована психологическая поддержка иностранных студентов в период изоляции

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:25:13+03:00

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В канун летних каникул в Самарском государственном университете путей сообщения стартовал цикл психологических консультаций с элементами тренинга по адаптации иностранных студентов во время изоляции. Психологические консультации организованы Центром международных связей (ЦМС) университета и предусматривают социально-психологическое сопровождение студентов в летний период до снятия ограничений на выезд из страны.

По словам директора Центра международных связей СамГУПСа Александры Шабалиной, всего в вузе обучается свыше 200 иностранных студентов из Индонезии, Лаоса, Монголии, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Казахстана. На период летних каникул в общежитиях университета остается около 70 студентов. Для них организована консультативная, психолого-педагогическая и методическая помощь.

С начала учебного года для иностранных студентов-первокурсников была разработана программа по безопасной социально-психологической интеграции в социально-образовательную среду вуза. Однако учебный год закончился, с конца июня для студентов начинаются каникулы, но отправиться домой они пока не могут.

- Мы решили помочь студентам преодолеть стрессовые ситуации и выработать толерантность к неопределенности в условиях летней самоизоляции, - поясняет Александра Шабалина.

Для этого организованы индивидуальные психологические онлайн консультации, которые проводит педагог-психолог вуза Вероника Маркелова. Консультации ведутся на русском языке, при необходимости для ведения онлайн-консультаций привлекаются переводчики ЦМС со знанием китайского, английского, французского и немецкого языка. Кроме того, при общении со студентами из ближнего зарубежья психологу помогают старшекурсники, уверенно владеющие национальным и русским языками. В университете иностранные старшекурсники в качестве волонтеров и под руководством психолога охотно помогают новичкам адаптироваться в вузе, проводить консультации и тренинги.

Как рассказала Вероника Маркелова, многие студенты охотно выходят на связь по телефону и видеосвязи, чтобы получить профессиональную психологическую помощь. В основном ребят беспокоит тоска по родине, возросший уровень тревожности, связанный с введенными ограничениями, в том числе запрет на передвижение между странами и, соответственно, невозможность близкого контакта с родственниками.

Новый дистанционный формат обучения также предполагает определенный период адаптации. На онлайн-консультациях для снятия напряжения у студентов применяются различные методики и упражнения, в том числе музыкотерапия, арт-терапия, упражнения на мышечную релаксацию.

- Например, на занятиях по арт-терапии вместе со студентами лепим из пластилина символы их родины или родных мест, национальные игрушки, зверей или цветы. В это время важно проговорить проблему, пути ее разрешения, то есть объяснить студенту, что пандемия скоро закончится, границы откроют и появится возможность увидеть своих близких, - рассказывает Вероника Маркелова.

Кроме того, психолог учит студентов искать положительные моменты в своей жизни «здесь и сейчас». Например, успешная сдача экзаменов, наступление теплых летних дней. Для закрепления позитивных моментов психолог рекомендует вести дневниковые записи. Главное, необходимо сделать всё, чтобы у студента выработалась толерантность к неопределенности, то есть приятие различных ситуаций и внутренняя возможность их преодоления, чтобы негативные мысли и эмоции не затягивались.

Кроме того, в ближайшее время СамГУПС планирует разместить на сайте университета и в соцсетях вуза статьи по актуальным вопросам самозанятости, сохранения условных объемов коммуникации в условиях самоизоляции, выработки нового уклада жизни, актуализации личностных характеристик для преодоления жизненных трудностей и др.

С целью планомерной поддержки студентов организована раздача брошюр и буклетов «Советы и рекомендации педагога-психолога для студентов на время дистанционного обучения и пандемии» студентам на руки и налажена обратная связь посредством мессенджеров и социальных сетей для выяснения запросов и потребностей.