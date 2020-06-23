2020-06-23T15:55:45+03:00
Общество

Новым главой Минэкономразвития Марий Эл стал Станислав Крылов

Экс-глава ведомства Дмитрий Пугачев покинул свой пост по собственному желанию
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Новым главой министерства промышленности, экономического развития и торговли Марий Эл стал Станислав Крылов. Соответствующий указ сегодня, 23 июня, подписал глава региона Александр Евстифеев.

С 1994 по 1996 годы Крылов был консультантом аппарата Комитета Совета Федерации по бюджету, финансовому, валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию. А с 1996 по 2003 годы - руководителем аппарата Комитета Совета Федерации по вопросам экономической политики, предпринимательству и собственности.

Напомним, что экс-глава Минэкономразвития республики Дмитрий Пугачев покинул свой пост по собственному желанию 15 мая. Временно исполняющим его обязанности стал замминистра ведомства Олег Сосков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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