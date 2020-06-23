В Татарстане водитель иномарки насмерть сбил сразу семь кабанов

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:11:00+03:00

Под колеса машины попали три матки и четыре поросенка. Фото: с сайта ojm.tatarstan.ru

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Наезд сразу на семерых кабанов произошел на трассе М-7 "Москва-Уфа" в Мензелинском районе Татарстана. Там, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля "Опель" превысил скорость на участке со знаком "Дикие животные" и сбил трех маток кабанов и четырех поросят. Все животные погибли на месте аварии.

Госкомитет Татарстана по биоресурсам призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим, а также быть предельно осторожными и внимательными вблизи заповедников, заказников или просто в лесной местности.

Автолюбителям рекомендуют не упускать из виду дорожные знаки, которые информируют о местах вероятного появления диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU