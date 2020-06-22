В Йошкар-Оле женщина-водитель обожглась кипятком и выпрыгнула из своей машины на ходу
Вечером на улице Пушкина в столице Марий Эл на тротуар на полном ходу вылетел автомобиль "Лада Калина". Легковушка врезалась в деревянный навес и только после этого остановилась. При этом за рулем машины никого не было.
Оказалось, что за несколько минут до этого из салона "Лады Калина" на ходу выпала 44-летняя женщина-водитель. На место ДТП вызывали медиков, которые увезли в больницу пострадавшую.
Но перед этим сотрудникам ГИБДД удалось опросить женщину. Она рассказала, что во время движения легковушки лопнул патрубок "печки", и вырвавшийся кипяток обжег ее, сообщили в МВД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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