В Казани «по горячим следам» задержали похитителя мороженого на 58 тысяч рублей

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:07:02+03:00

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В полицию Казани обратилась 76-летняя предпринимательница. Она пожаловалась на то, что в ее торговый павильон пробрался неизвестный и похитил не что-нибудь, а более 200 штук мороженого. Как подсчитала женщина холодных лакомств пропало аж на 58 тысяч рублей.

Полицейские прибыли на место происшествия и установили, что злоумышленник проник внутрь павильона через окно, повредив при этом рольставни. На поиски вора были тут же ориентированы все наружные силы полиции. Так, что подозреваемого в этом «сладком» преступлении задержали «по горячим следам». Произошло это примерно в 200 метрах от того самого павильона.

29-летний житель Казани признался полицейским в «любви» к сладкому. При нем были обнаружены и изъяты пакеты с похищенным мороженым. Как признался мужчина, он хотел его продать.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU