2020-06-22T14:31:15+03:00
Происшествия

В Татарстане за один день на водоемах погибли два человека

В каждом случае причины произошедшего все еще устанавливается
Олег ЛУГОВОЙ
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Все тела спасатели передали сотрудникам правоохранительных органов.Все тела спасатели передали сотрудникам правоохранительных органов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За один – 21 июня, в Татарстане из воды извлекла тела двух утопленников. Так, в Елабужском районе в реке Вятка около села Большой Шурняк спасатели ЗПСО №5 нашли и доставили на берег труп 58-летнего мужчины. Его передали сотрудникам правоохранительных органов.

Еще одна трагедия в прошедшее воскресенье произошла в Кировском районе Казани на озере Глубокое. Там спасатели ЗПСО №2 достали из воды и перенесли на сушу тело утонувшего во время купания 34-летнего мужчины. Его так же передали сотрудникам полиции. Сообщают в пресс-службе МЧС Татарстана.

При этом там уточняют, что в каждом из этих двух случаев причины произошедшего все еще устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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