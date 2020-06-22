Житель Чувашии за удар в лицо полицейскому начальнику получил условный срок

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:37:07+03:00

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В Порецком районе республики вынесли обвинительный приговор 43-летнему жителю деревни Коровино, которого судили за "Применение насилия в отношении представителя власти". Мужчине дали щадящее наказание - 2 года лишения свободы условно.

Во время следствия и суда было установлено, что вечером 23 февраля полицейских вызвали в деревню Коровино. Там пьяный злоумышленник избил своего соседа. Когда приехавшие правоохранители стали выяснять обстоятельства происшествия, то разгоряченный мужчина напал и на них. Он ударом кулака в лицо разбил губу заместителю начальника районного отделения полиции. После чего дебошира скрутили.

- Свою вину осужденный признал в полном объеме, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU