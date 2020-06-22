В Чебоксарах в ДТП с автобусом и маршруткой пострадали пассажиры
Столкновение общественного транспорта - автобуса №33 и маршрутным микроавтобусом №54, произошло сегодня, 22 июня, в столице Чувашии возле торгового центра "Шупашкар".
По предварительным данным, там этим утром столкновение произошло в результате превышения скорости и несоблюдения дистанции водителем автобуса. Он "догнал" впереди идущую маршрутку.
В результате аварии не удержались на ногах и упали, получив при этом травмы, по одному из пассажиров в каждом транспорте участнике ДТП. На место аварии вызывали скорую медицинскую помощь, МЧС и Госавтоинспекцию МВД Чувашии.
Фото: общественный проект "Город грехов"
ИСТОЧНИК KP.RU
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