В Чебоксарах в ДТП с автобусом и маршруткой пострадали пассажиры

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:08:17+03:00

На место аварии были вызваны все оперативные службы [фото]

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Столкновение общественного транспорта - автобуса №33 и маршрутным микроавтобусом №54, произошло сегодня, 22 июня, в столице Чувашии возле торгового центра "Шупашкар".

По предварительным данным, там этим утром столкновение произошло в результате превышения скорости и несоблюдения дистанции водителем автобуса. Он "догнал" впереди идущую маршрутку.

В результате аварии не удержались на ногах и упали, получив при этом травмы, по одному из пассажиров в каждом транспорте участнике ДТП. На место аварии вызывали скорую медицинскую помощь, МЧС и Госавтоинспекцию МВД Чувашии.

Фото: общественный проект "Город грехов"

ИСТОЧНИК KP.RU