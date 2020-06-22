2020-06-22T12:15:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Последние новости о коронавирусе в Чувашии на 22 июня 2020 года: скончался еще один зараженный

С начала пандемии в регионе зафиксировали 24 летальных случая COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
На данный момент в республике COVID-19 заразились 4612 человек.На данный момент в республике COVID-19 заразились 4612 человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Последние новости о коронавирусе в Чувашии на 22 июня 2020 года - инфекция подтвердилась еще у 71 человека. Вместе с тем за прошедшие сутки в регионе выздоровели 20 ранее зараженных пациентов, а один - скончался. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

С начала пандемии в регионе выявлено 4 612 случаев заболевания коронавирусом. На данный момент 2 558 человек выздоровели, 24 - скончались.

По последним данным местного Роспотребнадзора, сейчас под медицинским наблюдением находятся 855 человек. С начала пандемии проведено около 92,4 тысячи тестов на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане за один день на водоемах погибли два человека
День поля 2020 в Татарстане: как увеличить ежемесячную прибыль на 10 млн рублей
Билайн запускает безлимитный интернет в поездках по стране в сетях любых операторов
В Чувашии жители деревни сами отремонтировали рухнувший мост
В Татарстане нашли тело Сергея Климанова, который пропал в конце мая 2020 года
Последние новости о коронавирусе в Чувашии на 22 июня 2020 года: скончался еще один зараженный
В Набережных Челнах очаги коронавируса выявили на трех предприятиях и в парке
В Набережных Челнах КАМАЗ на скорости смял легковушку
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
В Казани пропала 66-летняя Людмила Яшунина
В честь 100-летия Чувашии в республику к 24 июня поступят специальные почтовые марки
Почти на трое суток в Йошкар-Оле перекроют улицу Кремлевская
Жители Казани выбирают эскиз самого длинного граффити в городе
Купальный сезон 2002 в Марий Эл: готовятся 40 пляжей
Донор из Ульяновска стал рекордсменом России по сдаче плазмы