Последние новости о коронавирусе в Чувашии на 22 июня 2020 года: скончался еще один зараженный
Последние новости о коронавирусе в Чувашии на 22 июня 2020 года - инфекция подтвердилась еще у 71 человека. Вместе с тем за прошедшие сутки в регионе выздоровели 20 ранее зараженных пациентов, а один - скончался. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
С начала пандемии в регионе выявлено 4 612 случаев заболевания коронавирусом. На данный момент 2 558 человек выздоровели, 24 - скончались.
По последним данным местного Роспотребнадзора, сейчас под медицинским наблюдением находятся 855 человек. С начала пандемии проведено около 92,4 тысячи тестов на COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU