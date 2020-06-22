Последние новости о коронавирусе в Чувашии на 22 июня 2020 года: скончался еще один зараженный

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:15:01+03:00

На данный момент в республике COVID-19 заразились 4612 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала пандемии в регионе зафиксировали 24 летальных случая COVID-19

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Последние новости о коронавирусе в Чувашии на 22 июня 2020 года - инфекция подтвердилась еще у 71 человека. Вместе с тем за прошедшие сутки в регионе выздоровели 20 ранее зараженных пациентов, а один - скончался. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

С начала пандемии в регионе выявлено 4 612 случаев заболевания коронавирусом. На данный момент 2 558 человек выздоровели, 24 - скончались.

По последним данным местного Роспотребнадзора, сейчас под медицинским наблюдением находятся 855 человек. С начала пандемии проведено около 92,4 тысячи тестов на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU