2020-06-22T18:50:50+03:00
Происшествия

В казанскую колонию строгого режима пытались провезти 35 телефонов

Запрещенные для заключенных средства связи спрятали в профильные трубы
Лика ИСАЕВА
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По факту попытки провоза телефонов проводится проверка.По факту попытки провоза телефонов проводится проверка.
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Во время досмотра грузовика, который привез на территорию казанской ИК-19 строгого режима профильные трубы для местного производства, сотрудники УФСИН Татарстана обнаружили целую партию сотовых телефонов

В трубах были спрятаны 35 аппаратов, 9 сим-карт, гарнитура и зарядные устройства. Все эти предметы в местах отбытия наказания категорически запрещены, но зеки пытаются их раздобыть через своих знакомых и переправить в колонию.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УФСИН Татарстана. - Все обнаруженные предметы изъяты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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