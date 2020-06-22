В казанскую колонию строгого режима пытались провезти 35 телефонов

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:50:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время досмотра грузовика, который привез на территорию казанской ИК-19 строгого режима профильные трубы для местного производства, сотрудники УФСИН Татарстана обнаружили целую партию сотовых телефонов

В трубах были спрятаны 35 аппаратов, 9 сим-карт, гарнитура и зарядные устройства. Все эти предметы в местах отбытия наказания категорически запрещены, но зеки пытаются их раздобыть через своих знакомых и переправить в колонию.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УФСИН Татарстана. - Все обнаруженные предметы изъяты.

ИСТОЧНИК KP.RU