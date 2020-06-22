В Набережных Челнах КАМАЗ на скорости смял легковушку
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 20 июня, в Набережных Челнах на улице Шлюзовой.
Там с прилегающей территории сразу на встречку вылетела "Лада" четырнадцатой модели, в которой находились водитель и пассажир. Маневр был неожиданным и резким, и не оставил шанса избежать столкновения с многотонным КАМАЗом. Грузовик на скорости врезался в легковушку и смял ее.
Водитель "Лады" и его пассажир получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия. Водитель же КАМАЗа не пострадал, сообщили в ГИБДД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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