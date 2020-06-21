В честь 100-летия Чувашии в республику к 24 июня поступят специальные почтовые марки

21 Июнь 2020 2020-06-21T13:57:48+03:00

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К следующей среде, 24 июня, в Чувашию поступят памятные почтовые марки с национальным гербом. Их выпустили в честь 100-летнего юбилея республики.

На марке помимо герба Чувашии изображены достопримечательности и символы региона. Тираж партии всего 1 000 экземпляров. Первые из них будут направлены в Нацмузей республики.

- Желающие придать марке коллекционную ценность могут ее погасить специальным штемпелем с датой празднования Дня Республики. Сделать это можно на Главпочтамте до Дня российской почты 12 июля, - сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU