Почти на трое суток в Йошкар-Оле перекроют улицу Кремлевская

21 Июнь 2020 2020-06-21T13:49:31+03:00

Ограничение для всех видов транспорта будет действовать на определенном участке

Изменить размер текста: A A

Начиная с вечера этого воскресенья в столице Марий Эл автомобилистов ждут неудобства. В городе было принято решение перекрыть движение для всех видов транспорта по улице Кремлевская, причем почти на трое суток. Причина тому запланированные раьоты по ремонту проезжей части.

Так, с 22.00 21 июня по 06.00 24 июня 2020 года ограничение будет действовать на участке от улицы Советской до улицы Комсомольской.

- просьба ко всем автомобилистам – проявить внимание к данной информации и заранее выбрать маршруты для объезда, - сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU