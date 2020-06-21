2020-06-21T13:38:19+03:00
Общество

Жители Казани выбирают эскиз самого длинного граффити в городе

Оно должно появится на стене паркинга на улице Завойского [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: строительная компания «СМУ-88»Фото: строительная компания «СМУ-88»
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До конца лета 2020 года в Казани должно появится самое длинное граффити в городе. Его нанесут на стену паркинга на улице Завойского у ЖК «Малиновка».

Длина мурала, так называют художественные композиции на фасадах зданий, составит 183 метра, а высота рисунка будет от 1,5 до 16 метров. Сообщает организатор проекта - строительная компания «СМУ-88».

При этом эскиз выберут сами горожане. В социальной сети голосование продлится до 25 июня. На выбор предлагается три варианта: «Я могу дышать», «Дорога жизни» и «Свидание».

Автором работ выступает художник Рустам Кубик (QBic).

Фото: строительная компания «СМУ-88»

Фото: строительная компания «СМУ-88»

Фото: строительная компания «СМУ-88»

Фото: строительная компания «СМУ-88»

Фото: строительная компания «СМУ-88»

Фото: строительная компания «СМУ-88»

ИСТОЧНИК KP.RU

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