В Йошкар-Оле Alfa Romeo на скорости протаранила павильон с шиномонтажем

21 Июнь 2020 2020-06-21T12:00:47+03:00

В результате аварии пострадали пять человек [фото]

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20 июня в Йошкар-Оле на 87 километре автодороги «Вятка» произошло дорожно-транспортное происшествия с пятью пострадавшими.

Там легковой автомобиль Alfa Romeo на скорости слетел с дороги, наехал на препятствие и протаранил павильон шиномонтажа. Машина буквально пробила стену насквозь.

Фото: ГИБДД Марий Эл

Как сообщают в ГИБДД Марий Эл, в результате этой аварии пострадали сам водитель и четыре его пассажира. Все они с места ДТП были доставлены в больницу.

В обстоятельствах произошедшего придется разбираться сотрудникам ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU