В Йошкар-Оле Alfa Romeo на скорости протаранила павильон с шиномонтажем
20 июня в Йошкар-Оле на 87 километре автодороги «Вятка» произошло дорожно-транспортное происшествия с пятью пострадавшими.
Там легковой автомобиль Alfa Romeo на скорости слетел с дороги, наехал на препятствие и протаранил павильон шиномонтажа. Машина буквально пробила стену насквозь.
Фото: ГИБДД Марий Эл
Как сообщают в ГИБДД Марий Эл, в результате этой аварии пострадали сам водитель и четыре его пассажира. Все они с места ДТП были доставлены в больницу.
В обстоятельствах произошедшего придется разбираться сотрудникам ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU
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