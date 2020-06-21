2020-06-21T12:00:47+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле Alfa Romeo на скорости протаранила павильон с шиномонтажем

В результате аварии пострадали пять человек [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: ГИБДД Марий ЭлФото: ГИБДД Марий Эл
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20 июня в Йошкар-Оле на 87 километре автодороги «Вятка» произошло дорожно-транспортное происшествия с пятью пострадавшими.

Там легковой автомобиль Alfa Romeo на скорости слетел с дороги, наехал на препятствие и протаранил павильон шиномонтажа. Машина буквально пробила стену насквозь.

Фото: ГИБДД Марий Эл

Фото: ГИБДД Марий Эл

Как сообщают в ГИБДД Марий Эл, в результате этой аварии пострадали сам водитель и четыре его пассажира. Все они с места ДТП были доставлены в больницу.

В обстоятельствах произошедшего придется разбираться сотрудникам ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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