2020-06-20T17:03:07+03:00
Общество

В дни мероприятий в честь 75-летия Победы в Казани изменятся маршруты автобусов

Также движение нескольких троллейбусных маршрутов будет закрыто
Наиля ГАЛИМОВА
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В период праздничных дней изменится график движения общественного транспорта.В период праздничных дней изменится график движения общественного транспорта.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В дни проведения мероприятий в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Казани изменятся схемы движения ряда автобусов.

Так, с 18 по 23 июня с 12.00 до 22.00 и 24 июня с 5.00 до 18.00 из-за закрытия улицы Карла Маркса автобусы №№22, 28а, 89 будут следовать в направлении центра города по Кремлевской дамбе – пл.Тысячелетия – ул.Лево-Булачная –ул.Татарстан – ул.Пушкина – ул.М.Горького, далее по маршрутам.

Автобусы №№22, 28, 89 будут следовать в направлении Кремлевской дамбы со стороны парка им.Горького по ул.К.Маркса – ул.Толстого – ул.Большая Красная – ул.Батурина, далее по маршрутам, а №№10а, 30, 35, 54, 63, 91 будут следовать в направлении центра города со стороны парка им.Горького по ул.Н.Ершова – ул.Вишневского – ул.Островского – ул.Татарстан, далее по маршрутам.

Кроме того, 20 июня с 12.00 до 22.00 и 24 июня с 5.00 до 18.00 движение троллейбусных маршрутов №№2, 3, 5, 7, 8 будет закрыто. В период праздничных дней изменится график движения общественного транспорта. 19, 22, 23 июня транспорт будет работать по графикам движения в рабочие дни, 20, 21, 24 июня – по графикам выходных дней, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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