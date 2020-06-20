2020-06-20T15:50:26+03:00
Общество

В минздраве Татарстана подтвердили многочасовые задержки скорой помощи в Казани

Это связано с повальными вызовами скорой медицинской помощи при температурах 37 градусов
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
В Казани каждый день на линию выходит порядка 80 бригад.В Казани каждый день на линию выходит порядка 80 бригад.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Начальник управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков заявил, что в Казани фиксируются задержки приезда скорой помощи на вызовы. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Татарстане.

– Да, действительно, мы фиксируем задержки скорой медицинской помощи, это правда. Связано с тем, что проблема коронавирусной инфекции муссируется очень активно сейчас. У нас идут повальные вызовы скорой медицинской помощи при температурах 37, 37.1 и так далее. Это действительно довольно серьезные нагрузки, — отметил Жаворонков.

По словам спикера, в Казани каждый день на линию выходит порядка 80 бригад.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В дни мероприятий в честь 75-летия Победы в Казани изменятся маршруты автобусов
В первом матче после возобновления сезона «Рубин» обыграл «Урал»
В минздраве Татарстана подтвердили многочасовые задержки скорой помощи в Казани
В Казани из-за праздничного парада ограничат транспортное и пешеходное движение
В Казань назначены два вывозных рейса
В первой встрече после трехмесячной паузы «Рубин» сыграет с «Уралом»
В Чувашии трех парней будут судить за изнасилование и надругательство над 14-летней школьницей
СУ СКР Татарстана: она хотела развестись, а он бил ее, насиловал и запирал в погребе
В Татарстане 100-летней вдове вдовы участника Великой Отечественной войны отказали в выплате в честь 75-летия Победы
В Чувашии в убийстве пенсионера молотком подозревают любовника его внучки
Погода в Татарстане на выходные 20 и 21 июня
В Марий Эл пенсионер на иномарке насмерть сбил велосипедиста
Марс, Эсма и Корней: как еще называли на прошлой неделе казанцы своих детей
На жителя Татарстана завели уголовное дело о посредничестве во взятке сотрудникам Газпрома
В Казани заработали семь станций проката самокатов
На дорогах Казани установят еще почти 500 камер видеонаблюдения
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%