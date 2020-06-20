В минздраве Татарстана подтвердили многочасовые задержки скорой помощи в Казани

20 Июнь 2020 2020-06-20T15:50:26+03:00

В Казани каждый день на линию выходит порядка 80 бригад. Фото: Алина НИЗАМОВА

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Начальник управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков заявил, что в Казани фиксируются задержки приезда скорой помощи на вызовы. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Татарстане.

– Да, действительно, мы фиксируем задержки скорой медицинской помощи, это правда. Связано с тем, что проблема коронавирусной инфекции муссируется очень активно сейчас. У нас идут повальные вызовы скорой медицинской помощи при температурах 37, 37.1 и так далее. Это действительно довольно серьезные нагрузки, — отметил Жаворонков.

По словам спикера, в Казани каждый день на линию выходит порядка 80 бригад.

ИСТОЧНИК KP.RU