В Казани из-за праздничного парада ограничат транспортное и пешеходное движение

20 Июнь 2020 2020-06-20T13:44:17+03:00

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В Казани до 24 июня на центральных улицах частично ограничат транспортное и пешеходное движение. Это связано с подготовкой и проведением праздничного мероприятия, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – торжественного прохождения войск Казанского гарнизона и проезда исторической и современной боевой техники.

Так, движение транспорта будет ограничено:

20 июня с 12.00 до 20.00 на площади Свободы вдоль ул.Карла Маркса, а также на всех прилегающих улицах от ул.Толстого до ул.Батурина. Также в этот день с 16.00 до 20.00 на площади Свободы в связи с репетицией будет ограничено пешеходное движение.

23 июня с 8.00 на пл.Свободы, а также по ул.Пушкина (на участке от ул.Карла Маркса до ул.Большая Красная), по ул.К.Маркса (на участке от ул.Лобачевского до ул.Театральная). В это время на указанных территориях будут вестись технические работы.

24 июня с 5.00 будут перекрыты площадь Свободы, ул.Карла Маркса и все прилегающие к ним улицы. Пешеходное движение также будет ограничено.

Ограничения движения связаны, прежде всего, с необходимостью дезинфекции площадок. Ограничения будут сняты сразу по завершении мероприятия, демонтажа сцены и декораций.

Горожан призывают не пользоваться муниципальными парковочными зонами на площади Свободы и прилегающих улицах в период подготовки и проведения мероприятия 20, 23 и 24 июня, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU