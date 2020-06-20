2020-06-20T13:44:17+03:00
Общество

В Казани из-за праздничного парада ограничат транспортное и пешеходное движение

Ограничение на центральных улицах продлится до 24 июня
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Ограничения движения связаны, прежде всего, с необходимостью дезинфекции площадок.Ограничения движения связаны, прежде всего, с необходимостью дезинфекции площадок.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

В Казани до 24 июня на центральных улицах частично ограничат транспортное и пешеходное движение. Это связано с подготовкой и проведением праздничного мероприятия, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – торжественного прохождения войск Казанского гарнизона и проезда исторической и современной боевой техники.

Так, движение транспорта будет ограничено:

20 июня с 12.00 до 20.00 на площади Свободы вдоль ул.Карла Маркса, а также на всех прилегающих улицах от ул.Толстого до ул.Батурина. Также в этот день с 16.00 до 20.00 на площади Свободы в связи с репетицией будет ограничено пешеходное движение.

23 июня с 8.00 на пл.Свободы, а также по ул.Пушкина (на участке от ул.Карла Маркса до ул.Большая Красная), по ул.К.Маркса (на участке от ул.Лобачевского до ул.Театральная). В это время на указанных территориях будут вестись технические работы.

24 июня с 5.00 будут перекрыты площадь Свободы, ул.Карла Маркса и все прилегающие к ним улицы. Пешеходное движение также будет ограничено.

Ограничения движения связаны, прежде всего, с необходимостью дезинфекции площадок. Ограничения будут сняты сразу по завершении мероприятия, демонтажа сцены и декораций.

Горожан призывают не пользоваться муниципальными парковочными зонами на площади Свободы и прилегающих улицах в период подготовки и проведения мероприятия 20, 23 и 24 июня, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В дни мероприятий в честь 75-летия Победы в Казани изменятся маршруты автобусов
В первом матче после возобновления сезона «Рубин» обыграл «Урал»
В минздраве Татарстана подтвердили многочасовые задержки скорой помощи в Казани
В Казани из-за праздничного парада ограничат транспортное и пешеходное движение
В Казань назначены два вывозных рейса
В первой встрече после трехмесячной паузы «Рубин» сыграет с «Уралом»
В Чувашии трех парней будут судить за изнасилование и надругательство над 14-летней школьницей
СУ СКР Татарстана: она хотела развестись, а он бил ее, насиловал и запирал в погребе
В Татарстане 100-летней вдове вдовы участника Великой Отечественной войны отказали в выплате в честь 75-летия Победы
В Чувашии в убийстве пенсионера молотком подозревают любовника его внучки
Погода в Татарстане на выходные 20 и 21 июня
В Марий Эл пенсионер на иномарке насмерть сбил велосипедиста
Марс, Эсма и Корней: как еще называли на прошлой неделе казанцы своих детей
На жителя Татарстана завели уголовное дело о посредничестве во взятке сотрудникам Газпрома
В Казани заработали семь станций проката самокатов
На дорогах Казани установят еще почти 500 камер видеонаблюдения
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%