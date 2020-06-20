В первой встрече после трехмесячной паузы «Рубин» сыграет с «Уралом»
20 июня «Рубин» на стадионе «Екатеринбург Арена» сыграет с «Уралом» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги. Начнется встреча в 14.00. Эта игра – первая для «Рубина» после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса.
Накануне вечером команда вылетела из Казани в Екатеринбург, сдав тесты на COVID-19. Все они показали отрицательные результаты.
«Рубин» и «Урал» за всю историю сыграли между собой 15 матчей, из которых у казанцев 7 побед, 3 ничьи и 5 поражений. Встреча первого круга между командами прошла 25 октября на Центральном стадионе в Казани и завершилась со счетом 0:0.
ИСТОЧНИК KP.RU
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