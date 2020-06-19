СУ СКР Татарстана: она хотела развестись, а он бил ее, насиловал и запирал в погребе

19 Июнь 2020 2020-06-19T18:53:54+03:00

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В Нурлатском районе 29-летний местный житель стал главным и единственным фигурантом уголовного дела, которое возбудили сразу по двум статьям: «Незаконное лишение свободы» и «Изнасилование».

Так, в мае этого года жительница села Бурметьево, устав от пьянства мужа, решила с ним развестись. Узнав об этом, как полагают следователи, супруг опять же в пьяном состоянии избил женщину и запер ее в погребе.

Выпустил лишь через несколько часов и пригрозил – из дома не выходить, с другими людьми не общаться. Из материалов уголовного дела также следует, что обвиняемый выкопал яму и показал ее супруге, угрожая в случае смерти закопать женщину прямо там. После снова на потерпевшую посыпались тумаки. Муж бил ее даже табуреткой.

Утверждается, что этот кошмар длился несколько дней. По информации следователей, злоумышленник периодически запирал жену в погребе, бил, а также насиловал.

Досталось женщине и ножом. Муж ранил ее в ногу. Потерпевшая смогла обратиться к знакомому. Тот отвез ее в больницу, а после и в полицию.

- Муж был задержан и помещен под стражу. Расследование уголовного дела завершено и все материалы направлены для рассмотрения в суд, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

Там также отметили, что сам мужчина свою вину все же признал, но лишь частично.

ИСТОЧНИК KP.RU