2020-06-19T18:36:32+03:00
Общество

В Татарстане 100-летней вдове вдовы участника Великой Отечественной войны отказали в выплате в честь 75-летия Победы

Делом занялась прокуратура
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Зеленодольске 100-летней вдове участника Великой Отечественной войны решили не выдавать единовременную выплату, положенную ей в честь 75-летия Победы.

К такому выводу пришли в местном отделении Пенсионного фонда России. Как оказалось, всему виной бюрократическая ошибка. В военном билете мужа женщины, который скончался в 1974 году, ее отечество было написано с ошибкой.

- Между тем пенсионерка имеет право на выплату согласно Указу Президента Российской Федерации «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В целях защиты права заявительницы на выплату прокуратура обратилась в суд иском об установлении юридического факта. Иск находится на стадии рассмотрения, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

На данный момент известно, что глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев уже распорядился выплатить 100-летней вдове фронтовика все, что ей полагается по закону, с внесением поправки в документ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии трех парней будут судить за изнасилование и надругательство над 14-летней школьницей
СУ СКР Татарстана: она хотела развестись, а он бил ее, насиловал и запирал в погребе
В Татарстане 100-летней вдове вдовы участника Великой Отечественной войны отказали в выплате в честь 75-летия Победы
В Чувашии в убийстве пенсионера молотком подозревают любовника его внучки
Погода в Татарстане на выходные 20 и 21 июня
В Марий Эл пенсионер на иномарке насмерть сбил велосипедиста
Марс, Эсма и Корней: как еще называли на прошлой неделе казанцы своих детей
На жителя Татарстана завели уголовное дело о посредничестве во взятке сотрудникам Газпрома
В Казани заработали семь станций проката самокатов
На дорогах Казани установят еще почти 500 камер видеонаблюдения
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%