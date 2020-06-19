В Татарстане 100-летней вдове вдовы участника Великой Отечественной войны отказали в выплате в честь 75-летия Победы

19 Июнь 2020 2020-06-19T18:36:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Зеленодольске 100-летней вдове участника Великой Отечественной войны решили не выдавать единовременную выплату, положенную ей в честь 75-летия Победы.

К такому выводу пришли в местном отделении Пенсионного фонда России. Как оказалось, всему виной бюрократическая ошибка. В военном билете мужа женщины, который скончался в 1974 году, ее отечество было написано с ошибкой.

- Между тем пенсионерка имеет право на выплату согласно Указу Президента Российской Федерации «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В целях защиты права заявительницы на выплату прокуратура обратилась в суд иском об установлении юридического факта. Иск находится на стадии рассмотрения, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

На данный момент известно, что глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев уже распорядился выплатить 100-летней вдове фронтовика все, что ей полагается по закону, с внесением поправки в документ.

ИСТОЧНИК KP.RU