2020-06-19T17:46:45+03:00
Происшествия

В Чувашии трех парней будут судить за изнасилование и надругательство над 14-летней школьницей

Ребенок теперь вынужден проходить реабилитацию
Олег ЛУГОВОЙ
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Утверждается, что изнасилование произошло в гараже.Утверждается, что изнасилование произошло в гараже.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Завершено расследование уголовного дела об изнасиловании 14-летней школьницы в Мариинско-Посадском районе Чувашии. Так, на скамье подсудимых вскоре окажутся трое приятелей в возрасте от 24 до 25 лет.

По версии следствия, в одном из сел района один из парней в гараже своего знакомого изнасиловал знакомую 14-летнюю девочку. После к нему присоединились и его приятели. Парни сотворили над уже сломленным ребенком то, что следствием квалифицируется, как насильственные действия сексуального характера.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Пока обвиняемые дожидаются судебного процесса в камерах, пострадавший ребенок вынужден проходить реабилитацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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