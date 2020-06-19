2020-06-19T15:38:11+03:00
Происшествия

На жителя Татарстана завели уголовное дело о посредничестве во взятке сотрудникам Газпрома

Мужчину задержали при получении денег
Олег ЛУГОВОЙ
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Для чего требовалась взятка, пока не сообщается.Для чего требовалась взятка, пока не сообщается.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В отношении 39-летнего жителя Татарстана было возбуждено уголовное дело оп статье «посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере».

Мужчину задержали, когда он получил 3,6 миллиона рублей, который должен был передать сотрудникам ООО «Газпром трансгаз Казань».

- В настоящее время мужчина заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Правда, там не уточняют для чего именно требовалась такая крупная взятка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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