Центр гигиены и эпидемиологии Татарстана «потерял» более 4 миллионов рублей
В следственном комитете Татарстана возбудили уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Причиной стала «потеря» 4,1 миллиона рублей республиканским Центром гигиены и эпидемиологии.
С 2013 по 2019 года от имени Центра было арендовано помещение в Казани на улице Сеченова.
При этом, по версии следствия, главврач организации без всякого договора субаренды, да и еще бесплатно, отдал два кабинета в том самом помещении фирме, которая принадлежит его жене. За аренду она ни заплатила ни копейки и в итоге Центр гигиены и эпидемиологии Татарстана недополучил миллионы рублей.
- Данное уголовное дело возбуждено на основании постановления о направлении материалов проверки казанского межрайонного природоохранного прокурора, - сообщили в следственном комитете Татарстана. – Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU