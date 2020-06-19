2020-06-19T13:01:12+03:00
Происшествия

Центр гигиены и эпидемиологии Татарстана «потерял» более 4 миллионов рублей

По данному факту возбудили уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙ
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Утверждается, что главврач отдал фирме своей жены бесплатные площади под кабинеты в Казани.Утверждается, что главврач отдал фирме своей жены бесплатные площади под кабинеты в Казани.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В следственном комитете Татарстана возбудили уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Причиной стала «потеря» 4,1 миллиона рублей республиканским Центром гигиены и эпидемиологии.

С 2013 по 2019 года от имени Центра было арендовано помещение в Казани на улице Сеченова.

При этом, по версии следствия, главврач организации без всякого договора субаренды, да и еще бесплатно, отдал два кабинета в том самом помещении фирме, которая принадлежит его жене. За аренду она ни заплатила ни копейки и в итоге Центр гигиены и эпидемиологии Татарстана недополучил миллионы рублей.

- Данное уголовное дело возбуждено на основании постановления о направлении материалов проверки казанского межрайонного природоохранного прокурора, - сообщили в следственном комитете Татарстана. – Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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