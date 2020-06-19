Вице-премьером Дагестана стал экс-замминистра экономики Татарстана Инсаф Хайруллин

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:18:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Уроженец Татарстана, экс-заместитель министра экономики республики Инсаф Хайруллин стал вице-премьером Дагестана. Об этом на своей странице в социальной сети сообщило правительство региона. Отметим, что с 3 марта текущего года Хайруллин занимал эту должность с приставкой врио.

Напомним, с 2005 по 2007 годы Хайруллин был замминистра экономики и промышленности Татарстана. После - был назначен замминистра ведомства. Эту должность он покинул в 2010 году. Тогда же Хайруллин стал первым замглавы Миндортранса республики.

ИСТОЧНИК KP.RU