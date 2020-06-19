Вице-премьером Дагестана стал экс-замминистра экономики Татарстана Инсаф Хайруллин
Ранее он занимал эту должность в качестве врио
Фото: e-dag.ru
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Уроженец Татарстана, экс-заместитель министра экономики республики Инсаф Хайруллин стал вице-премьером Дагестана. Об этом на своей странице в социальной сети сообщило правительство региона. Отметим, что с 3 марта текущего года Хайруллин занимал эту должность с приставкой врио.
Напомним, с 2005 по 2007 годы Хайруллин был замминистра экономики и промышленности Татарстана. После - был назначен замминистра ведомства. Эту должность он покинул в 2010 году. Тогда же Хайруллин стал первым замглавы Миндортранса республики.
ИСТОЧНИК KP.RU