Никакой массовой вырубки деревьев в чебоксарском парке «Амазония» не будет
В Чебоксарах в парке «Амазония» под угрозой массовой вырубки оказались сразу 108 деревьев. Дело в том, что они оказались на пути строителей дороги к административно-развлекательному комплексу на Московском проспекте.
В администрации столицы Чувашии по этому поводу заняли принципиальную позицию. Так, сити-менеджер города Алексей Ладыков вместе с и. о. министра природных ресурсов и экологии республики Александром Воробьевым провели выездное совещание. Глава администрации Чебоксар заявил, что никакой массовой вырубки деревьев не будет.
- Позиция администрации неизменна, - отметил он. - Вырубки 108 деревьев здесь не будет. МБУ «Управление экологии» займется только теми деревьями, которые в аварийном состоянии, гнилые и опасные. Ошибки, допущенные в проектной документации, прошедшей экспертизу, будут переработаны, - сказал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.