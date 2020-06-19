В Марий Эл пенсионер на иномарке насмерть сбил велосипедиста

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:23:18+03:00

Есть основания полагать, что водитель был пьян

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Смертельный наезд произошел 18 июня в 15.00 на 10 километре автодороги «Знаменский-Паганур-Кугенерка» в Медведевском районе республики. По предварительным данным, 68-летний пенсионер за рулем иномарки Chevrolet не выбрал безопасную дистанцию и сбил 62-летнего велосипедиста, который двигался впереди.

От полученных травм последний скончался на месте происшествия. Водитель же от прохождения медицинского освидетельствования на наличие в организме алкоголя отказался. За что в отношении пенсионера был составлен протокол и ему грозит штраф 30 тысяч рублей.

По факту самого смертельного наезда возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

ИСТОЧНИК KP.RU