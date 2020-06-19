В Марий Эл водитель трактора скрылся после смертельного наезда на 9-летнего мальчика

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:02:24+03:00

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 18 июня, в 13.00 в деревне Новая Липша Звениговского района республики. Там 9-летний мальчик запрыгнул на прицеп трактора МТЗ, но не удержался и упал прямо под колеса. В результате ребенок погиб на месте происшествия.

Сразу после этого 40-летний водитель трактора попытался сбежать. Он скрылся, но вскоре его обнаружили и задержали сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл. Выяснилось, что водительских прав на управление трактором мужчина не имел никогда.

В отношении его возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

ИСТОЧНИК KP.RU