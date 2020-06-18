2020-06-18T19:35:13+03:00
Общество

Для поисково-спасательной службы Чувашии купили три новые аэролодки

Судно может передвигаться как по воде, так и по льду и снегу
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: КУ "Чувашская республиканская поисково-спасательная служба"Фото: КУ "Чувашская республиканская поисково-спасательная служба"
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Стало известно, что в пользовании Чувашской республиканской поисково-спасательной службе появились три новые аэролодки “Ижора 550”. Они будут нести службу на водных акваториях реки Волга. Судно может передвигаться как по воде, так и по льду и снегу.

- При разработке лодок широко применяются авиационные технологии, а также в качестве носителя используется не жесткий металлический корпус лодки, а легкий, эластичный, надувной корпус из современного морозостойкого материала, защищенный специальным полиэтиленом низкого давления (ПНД). Благодаря этому аэролодка гармонично сочетает в себе лёгкость и мощность, маневренность и силу, способна перемещать на себе груз в 2-3 раза больше своего веса, - замечают в региональной поисково-спасательной службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Для поисково-спасательной службы Чувашии купили три новые аэролодки
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