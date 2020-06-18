2020-06-18T15:53:24+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле пропал 35-летний Роман Клочан

О местонахождении мужчины ничего не известно с 17 июня
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В среду, 17 июня, 35-летний житель Йошкар-Олы Роман Клочан перестал выходить на связь с родными. Они забеспокоились и обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Роман ростом около 170 сантиметров имеет нормальное телосложение, короткие черные волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем была синяя ветровка с капюшоном, серые штаны с белыми полосами по бокам и серо-белые кроссовки.

Просим всех, кто видел Романа Клочана, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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