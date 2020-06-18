2020-06-18T19:52:27+03:00
Спорт

УНИКС расстался с Лиходеем и вернул Антипова

Теперь в составе казанского клуба 2 новичка и 6 игроков, покинувших клуб
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Твиттер БК УНИКС.Фото: Твиттер БК УНИКС.
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Казанский УНИКС в последнее время активен на трансферном рынке. Так, подопечные Димитриса Прифтиса подписали уже второго новичка за неделю. Так, однолетний контракт с клубом подписал форвард Павел Антипов. Он уже выступал в УНИКСе с 2012 по 2015 годы и в сезоне 2016/2017. Последние два сезона Антипов отыграл за "Нижний Новгород".

Тем временем, казанцы приняли решение расстаться с 33-летним Валерием Лиходеем. В минувшем сезоне на его счету 17 матчей за УНИКС в рамках Единой лиги ВТБ. В среднем Лиходей набирал 4,4 очка за игру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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