В Казани без осадков и до 24 градусов тепла
Ночью столбики термометров не опустятся ниже 13 градусов выше нуля
Погода будет приемлемой для загара на пляже.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В ближайшие сутки в Казани прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный умеренный с переходом днем 19 июня на юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью не опустится ниже 13 градусов тепла, днем в пятницу синоптики прогнозируют от 22 до 24 градусов выше нуля.
По Татарстану также ожидается переменная облачность, без осадков. Минимальная температура воздуха ночью составит 5-10 градусов, днем ожидается до 25 градусов со знаком "плюс".
ИСТОЧНИК KP.RU