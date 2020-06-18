В Казани без осадков и до 24 градусов тепла

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:34:43+03:00

Погода будет приемлемой для загара на пляже. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Ночью столбики термометров не опустятся ниже 13 градусов выше нуля

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В ближайшие сутки в Казани прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный умеренный с переходом днем 19 июня на юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью не опустится ниже 13 градусов тепла, днем в пятницу синоптики прогнозируют от 22 до 24 градусов выше нуля.

По Татарстану также ожидается переменная облачность, без осадков. Минимальная температура воздуха ночью составит 5-10 градусов, днем ожидается до 25 градусов со знаком "плюс".

ИСТОЧНИК KP.RU