В Ульяновске спасатели помогли женщине, которая пострадала в ДТП
Сегодня утром, 18 июня, на улице Олега Кошевого в Ульяновске произошло ДТП с участием автомобилей "Лада Калина" и "Ленд Ровер". На место вместе с сотрудниками ГИБДД оперативно выехали спасатели Управления гражданской защиты города.
В первую очередь они отключили аккумуляторные батареи в обеих легковушках, после помогли водителю “Калины”, которая в результате ДТП получила ушиб головы и колена. Спасатели следили за ее самочувствием до прибытия медиков скорой помощи. Врачи госпитализировали женщину.
Отметим, что также в салоне “Лады” было двое несовершеннолетних детей, которые не пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU