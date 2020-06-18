В Ульяновске спасатели помогли женщине, которая пострадала в ДТП

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:21:33+03:00

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Сегодня утром, 18 июня, на улице Олега Кошевого в Ульяновске произошло ДТП с участием автомобилей "Лада Калина" и "Ленд Ровер". На место вместе с сотрудниками ГИБДД оперативно выехали спасатели Управления гражданской защиты города.

В первую очередь они отключили аккумуляторные батареи в обеих легковушках, после помогли водителю “Калины”, которая в результате ДТП получила ушиб головы и колена. Спасатели следили за ее самочувствием до прибытия медиков скорой помощи. Врачи госпитализировали женщину.

Отметим, что также в салоне “Лады” было двое несовершеннолетних детей, которые не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU