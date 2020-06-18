2020-06-18T12:57:24+03:00
Общество

В Казани временно перекроют движение по двум улицам

Речь идет об улицах Парижской Комуны и Хади Такташа
Владимир КРУПСКИЙ
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Ограничение будут действовать до 22 июня и 8 июля.Ограничение будут действовать до 22 июня и 8 июля.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Казанских автомобилистов просят быть внимательнее. В городе вновь перекроют дороги. Так, с 8.00 19 июня до 8.00 22 июня в Казани будет ограничено движение транспортных средств по проезжей части улицы Парижской Коммуны. Соответствующее распоряжение опубликовано в Сборнике документов.

- Движение транспорта будет закрыто на участке возле дома №2 по улице Татарстан. Это связано с проведением капитального ремонта сетей теплоснабжения, - сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Кроме того, с 22 июня будет ограничено движение по проезжей части улицы Хади Такташа. До 8 июля будет закрыт для движения участок улицы Хади Такташа возле здания №98. Ограничение связано с реконструкцией распределительных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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