В Казани временно перекроют движение по двум улицам

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:57:24+03:00

Ограничение будут действовать до 22 июня и 8 июля. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Казанских автомобилистов просят быть внимательнее. В городе вновь перекроют дороги. Так, с 8.00 19 июня до 8.00 22 июня в Казани будет ограничено движение транспортных средств по проезжей части улицы Парижской Коммуны. Соответствующее распоряжение опубликовано в Сборнике документов.

- Движение транспорта будет закрыто на участке возле дома №2 по улице Татарстан. Это связано с проведением капитального ремонта сетей теплоснабжения, - сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Кроме того, с 22 июня будет ограничено движение по проезжей части улицы Хади Такташа. До 8 июля будет закрыт для движения участок улицы Хади Такташа возле здания №98. Ограничение связано с реконструкцией распределительных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU