Глава исполкома Нижнекамска Денис Баландин покинул пост по собственному желанию
Уже объявлен конкурс на замещение должности руководителя
Фото: пресс-служба главы Нижнекамского муниципального района.
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Стало известно, что глава исполкома Нижнекамска Денис Баландин покинул свой пост. Сделал он это по собственному желанию. Об этом на депутатской сессии сообщил мэр города Айдар Метшин.
- Деятельность, которую осуществлял городской исполнительный комитет под руководством Дениса Ивановича Баландина, значима, весома, это очень большой фронт работы, связанный с большим городским хозяйством, и это очень важная и очень непростая работа, - заметил градоначальник.
Уже принято решение об объявлении конкурса на замещение должности руководителя Исполкома Нижнекамска.
ИСТОЧНИК KP.RU