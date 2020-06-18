Глава исполкома Нижнекамска Денис Баландин покинул пост по собственному желанию

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:57:19+03:00

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Стало известно, что глава исполкома Нижнекамска Денис Баландин покинул свой пост. Сделал он это по собственному желанию. Об этом на депутатской сессии сообщил мэр города Айдар Метшин.

- Деятельность, которую осуществлял городской исполнительный комитет под руководством Дениса Ивановича Баландина, значима, весома, это очень большой фронт работы, связанный с большим городским хозяйством, и это очень важная и очень непростая работа, - заметил градоначальник.

Уже принято решение об объявлении конкурса на замещение должности руководителя Исполкома Нижнекамска.

ИСТОЧНИК KP.RU